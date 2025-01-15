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Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
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ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
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Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
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Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с президентом Польши Дудой

Зеленский встретился с президентом Польши Дудой

Киев  •  УНН

 • 2858 просмотра

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Президент Украины Зеленский начал встречу с президентом Польши Дудой в Бельведерском дворце. Перед этим украинский лидер провел переговоры с польским премьером Туском.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой во время визита в Варшаву, пишет УНН со ссылкой на канцелярию польского президента в X.

Детали

"Встреча президента Республики Польша Анджея Дуды и президента США Зеленского началась в Бельведерском дворце", - сообщили в канцелярии польского президента.

Ранее Зеленский провел встречу с премьером Польши Дональдом Туском.

Туск: помощь США является неоценимой опорой для Украины и глобальной безопасности15.01.25, 15:33 • 3537 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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