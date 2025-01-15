Зеленский встретился с президентом Польши Дудой
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский начал встречу с президентом Польши Дудой в Бельведерском дворце. Перед этим украинский лидер провел переговоры с польским премьером Туском.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой во время визита в Варшаву, пишет УНН со ссылкой на канцелярию польского президента в X.
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"Встреча президента Республики Польша Анджея Дуды и президента США Зеленского началась в Бельведерском дворце", - сообщили в канцелярии польского президента.
Ранее Зеленский провел встречу с премьером Польши Дональдом Туском.
Туск: помощь США является неоценимой опорой для Украины и глобальной безопасности15.01.25, 15:33 • 3537 просмотров