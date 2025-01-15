Зеленский встретился с президентом Польши Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой во время визита в Варшаву, пишет УНН со ссылкой на канцелярию польского президента в X.

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"Встреча президента Республики Польша Анджея Дуды и президента США Зеленского началась в Бельведерском дворце", - сообщили в канцелярии польского президента.

Ранее Зеленский провел встречу с премьером Польши Дональдом Туском.

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