Зеленський зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим
Київ • УНН
Президент Зеленський вперше відвідав Філіппіни, зустрівся з президентом Маркосом-молодшим, обговорив відкриття посольства України в Манілі, двостороннє співробітництво, територіальну цілісність України та участь Філіппін у Всесвітньому саміті миру.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Філіппін та вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з Президентом Фердинандом Маркосом-молодшим. Про це йдеться у телеграм-каналі українського глави держави, передає УНН.
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Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.
Сторони обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті.
Також обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.
Зеленський прибув до столиці Філіппін03.06.24, 06:21 • 24961 перегляд