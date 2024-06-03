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Зеленський зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим

Зеленський зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим

Київ • УНН

 • 28861 перегляди

Президент Зеленський вперше відвідав Філіппіни, зустрівся з президентом Маркосом-молодшим, обговорив відкриття посольства України в Манілі, двостороннє співробітництво, територіальну цілісність України та участь Філіппін у Всесвітньому саміті миру.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Філіппін та вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з Президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.  Про це йдеться у телеграм-каналі українського глави держави, передає УНН.

Деталі

Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.

написав Зеленський

Сторони обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті.

Також обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

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Зеленський прибув до столиці Філіппін03.06.24, 06:21 • 24961 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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