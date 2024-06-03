Зеленский встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Филиппины и впервые в истории двусторонних отношений встретился с Президентом Фердинандом Маркосом-младшим. об этом говорится в телеграм-канале украинского главы государства, передает УНН.

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Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию относительно агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества. написал Зеленский

Стороны обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Ценим, что Филиппины примут участие в саммите.

Также обсудили двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции в Филиппины.

Зеленский прибыл в столицу Филиппин