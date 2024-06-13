Зеленський закликав країни G7 підтримати імплементацію української формули миру
Київ • УНН
Президент Зеленський сподівається, що G7 підтримає українську Формулу миру на майбутньому Саміті миру, зосередившись на ядерній безпеці, продовольчій безпеці, звільненні ув'язнених і запобіганні російським атакам.
Президент Володимир Зеленський сподівається на підтримку імплементації пунктів української формули миру країнами G7 на Саміті миру. Про це він сказав під час виступу на саміті "Групи семи", передає УНН.
"Вже післязавтра ми можемо зробити реальний крок у напрямку справедливого миру для нашої країни та всієї Європи – відбудеться інавгураційний Саміт миру, і я дякую всім вам за підтримку Саміту і нашої Формули миру", - сказав Зеленський.
Він нагадав на яких пунктах Формули миру зосередяться на першому Саміті: ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених та депортованих.
"Можливо, Саміт стане кроком і щодо ширшої енергетичної безпеки – ми маємо унеможливити російські удари по нашій території, і є ідеї, як це забезпечити. Сподіваюся на вашу підтримку імплементації напрацьованих кроків. І я також сподіваюся, що єдність між партнерами збережеться і 25 червня, коли ми очікуємо ухвалення переговорної рамки з ЄС", - зазначив Зеленський.
Доповнення
15-16 червня Швейцарія проведе Саміт миру в Україні. У Швейцарії заявили, що на Саміт миру зареєструвалися 90 країн та організацій.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має підтвердження 106 країн світу щодо їхньої участі у Глобальному саміті миру.
Радіо Свобода із посиланням на низку дипломатів країн ЄС 12 червня повідомляла, що кількість країн і організацій, що підтвердили свою участь у Саміті миру у Швейцарії, який відбудеться на цих вихідних, зменшилась з 93 до 78.