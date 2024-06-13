Президент Владимир Зеленский надеется на поддержку имплементации пунктов украинской формулы мира странами G7 на Саммите мира. Об этом он сказал во время выступления на саммите "Группы семи", передает УНН.

"Уже послезавтра мы можем сделать реальный шаг в направлении справедливого мира для нашей страны и всей Европы - состоится инаугурационный Саммит мира, и я благодарю всех вас за поддержку Саммита и нашей Формулы мира", - сказал Зеленский.

Он напомнил на каких пунктах Формулы мира сосредоточатся на первом Саммите: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, освобождение пленных и депортированных.

"Возможно, Саммит станет шагом и по более широкой энергетической безопасности - мы должны исключить российские удары по нашей территории, и есть идеи, как это обеспечить. Надеюсь на вашу поддержку имплементации наработанных шагов. И я также надеюсь, что единство между партнерами сохранится и 25 июня, когда мы ожидаем принятия переговорной рамки с ЕС", - отметил Зеленский.

Дополнение

15-16 июня Швейцария проведет Саммит мира в Украине. В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас имеет подтверждение 106 стран мира относительно их участия в Глобальном саммите мира.

Радио Свобода со ссылкой на ряд дипломатов стран ЕС 12 июня сообщала, что количество стран и организаций, подтвердивших свое участие в Саммите мира в Швейцарии, который состоится на этих выходных, уменьшилось с 93 до 78.