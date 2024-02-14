Зеленський заявив про впровадження комплексної системи протидії ворожим розвіддронам

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, військовими та ОПК, щоб дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів. Деякі деталі цієї зустрічі повідомили у пресслужбі глави держави, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що нині російські "Орлани" та ZALA над лінією фронту слугують "очима" для ворожої артилерії та ударних БПЛА. Втім, в Україні придумали рішення, як їх осліпити. Зокрема, Президент пропонує впровадити системний підхід: від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів враження. Зеленський вже видав відповідні доручення, що мають поєднати різні сегменти армії та промисловості у єдину систему.

Дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах. – зазначив Зеленський.

Очільник держави також додав, що "фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів".

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