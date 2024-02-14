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Зеленський заявив про впровадження комплексної системи протидії ворожим розвіддронам

Зеленський заявив про впровадження комплексної системи протидії ворожим розвіддронам

Київ • УНН

 • 22220 перегляди

Президент Зеленський провів нараду щодо забезпечення солдатів новим озброєнням для протидії ворожим розвідувальним безпілотникам та їх засліплення, доручивши військовим та оборонній промисловості створити єдину систему.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, військовими та ОПК, щоб дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів. Деякі деталі цієї зустрічі повідомили у пресслужбі глави держави, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що нині російські "Орлани" та ZALA над лінією фронту слугують "очима" для ворожої артилерії та ударних БПЛА. Втім, в Україні придумали рішення, як їх осліпити. Зокрема, Президент пропонує впровадити системний підхід: від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів враження. Зеленський вже видав відповідні доручення, що мають поєднати різні сегменти армії та промисловості у єдину систему.

Дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах. 

– зазначив Зеленський.

Очільник держави також додав, що "фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів".

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