Зеленский заявил о внедрении комплексной системы противодействия вражеским разведдронам

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками, военными и ОПК, чтобы дать нашим воинам новое, современное оружие против вражеских разведывательных дронов. Некоторые детали этой встречи сообщили в пресс-службе главы государства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас российские "Орланы" и ZALA над линией фронта служат "глазами" для вражеской артиллерии и ударных БПЛА. Впрочем, в Украине придумали решение, как их ослепить. В частности, Президент предлагает внедрить системный подход: от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения. Зеленский уже выдал соответствующие поручения, которые должны объединить различные сегменты армии и промышленности в единую систему.

Дал поручение создать комплексную систему, которая соединила бы армию и промышленность. Чтобы производители точно знали потребности фронта, а армия - производственные возможности по всем регионам. - отметил Зеленский.

Глава государства также добавил, что "фронт требует быстрой реакции на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя, - жизнь наших воинов".

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Напомним

В течение прошлой недели, ударные подразделения "Армии дронов" ликвидировали более 300 россиян и более сотни единиц военной техники оккупантов. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале,