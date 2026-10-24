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Зеленський заявив про готовність завершити війну по нинішній лінії фронту
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Зеленський заявив про готовність завершити війну по нинішній лінії фронту

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

Зеленський заявив про готовність укласти мирну угоду та заморозити війну по лінії зіткнення. Україна не визнає окуповані території російськими.

Зеленський заявив про готовність завершити війну по нинішній лінії фронту

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив про готовність укласти мирну угоду щодо завершення війни росії проти України. Про це повідомляє УНН.

Водночас, за словами глави держави, Київ не погодиться визнавати окуповані території російськими.

Вони не окупували 25% нашої території. Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми повинні самостійно піти зі своєї території Донбасу. І це означало б, що так, вони контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3%

- зазначив Зеленський.

Він додав, що готовий до закінчення війни по нинішній лінії фронту.

"Що ж, ми готові зупинити цю війну якнайшвидше. Заморозили б по лінії зіткнення", - сказав Президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України провести тристоронні переговори із США та росією "в будь-який день, хоч завтра".

Україна готова до переговорів на саміті G20, але сигналів від США ще не отримувала - Зеленський22.10.26, 23:13 • 3600 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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