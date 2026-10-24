Зеленський заявив про готовність завершити війну по нинішній лінії фронту

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив про готовність укласти мирну угоду щодо завершення війни росії проти України. Про це повідомляє УНН.

Водночас, за словами глави держави, Київ не погодиться визнавати окуповані території російськими.

Вони не окупували 25% нашої території. Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми повинні самостійно піти зі своєї території Донбасу. І це означало б, що так, вони контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3% - зазначив Зеленський.

Він додав, що готовий до закінчення війни по нинішній лінії фронту.

"Що ж, ми готові зупинити цю війну якнайшвидше. Заморозили б по лінії зіткнення", - сказав Президент.

Нагадаємо

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