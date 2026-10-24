Зеленский заявил о готовности завершить войну по нынешней линии фронта
Киев • УНН
Зеленский заявил о готовности заключить мирное соглашение и заморозить войну по линии соприкосновения. Украина не признает оккупированные территории российскими.
Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил о готовности заключить мирное соглашение о завершении войны России против Украины. Об этом сообщает УНН.
В то же время, по словам главы государства, Киев не согласится признавать оккупированные территории российскими.
Они не оккупировали 25% нашей территории. Когда кто-то говорит о 25%, это означает, что мы должны самостоятельно уйти со своей территории Донбасса. И это означало бы, что да, они будут контролировать 25%. Сейчас они контролируют 19,3%
Он добавил, что готов к окончанию войны по нынешней линии фронта.
"Что ж, мы готовы остановить эту войну как можно скорее. Заморозили бы по линии соприкосновения", - сказал Президент.
Напомним
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