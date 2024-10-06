Зеленський ввів санкції проти 3 осіб і майже 20 компаній
Київ • УНН
Президент України підписав указ про введення санкцій проти трьох громадян та 18 українських ТОВ на три роки. Санкції введено за рішенням РНБО, контроль за виконанням покладено на секретаря Ради.
В суботу, 5 жовтня, президент України увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти трьох фізичних і 18 юридичних осіб. Про це пише УНН з посиланням на указ №692/2024 оприлюднений на сайті глави держави.
Деталі
Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років. Введені вони проти таких громадян, як:
- Олександр Акст,
- Валерій Фальковський
- Владислав Студенець.
Також указ передбачає санкції проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. Ідеться про наступні ТОВ
- "Герман логістик сервіс",
- "Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ",
- "Торг інвест захід",
- "Рейніз трейдгруп",
- "Блокріал",
- "Укрвікбуд",
- "Мітракорт",
- "Грандміст",
- "Боненторг",
- "Будівельна фірма "Рембудмонтаж",
- "Гріно імпекс",
- "Прайм трейдент",
- "Клайд-індастрі",
- "Ареома",
- "Бізнестрек",
- "Альфагалактик",
- "Барітренд"
- "Ленокс трейдінг".
Контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування
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