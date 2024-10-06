Зеленский ввел санкции против 3 человек и почти 20 компаний
Киев • УНН
Президент Украины подписал указ о введении санкций против трех граждан и 18 украинских ООО на три года. Санкции введены по решению СНБО, контроль за выполнением возложен на секретаря Совета.
В субботу, 5 октября, президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против трех физических и 18 юридических лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ №692/2024 обнародованный на сайте главы государства.
Детали
Согласно приложениям к решению СНБО, ограничительные меры будут действовать в течение трех лет. Введены они против таких граждан, как:
- Александр Акст,
- Валерий Фальковский
- Владислав Студенец.
Также указ предусматривает санкции против 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине. Речь идет о следующих ООО
- «Герман логистик сервис»,
- «Премиум пакет ГМБХ энд Ко. КГ»,
- "Торг Инвест Запад",
- ""Рейнз трейдгруп",
- [«Блокриал»,
- «Укрвикбуд»,
- «Митракорт»,
- «Грандмост»,
- «Боненторг»,
- «Строительная фирма „Ремстроймонтаж“,
- «Грино Импекс»,
- «Прайм Трейдент»,
- "Клайд-Индастри",
- «Ареома»,
- «Бизнестрек»,
- «Альфагалактика»,
- "Баритренд"
- "Леннокс трейдинг".
Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования
Напомним
Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк заявил , что послы ЕС утвердили новый механизм санкций, направленный против гибридных действий России.