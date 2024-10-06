Зеленский ввел санкции против 3 человек и почти 20 компаний

В субботу, 5 октября, президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против трех физических и 18 юридических лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на указ №692/2024 обнародованный на сайте главы государства.

Детали

Согласно приложениям к решению СНБО, ограничительные меры будут действовать в течение трех лет. Введены они против таких граждан, как:

Александр Акст,

Валерий Фальковский

Владислав Студенец.

Также указ предусматривает санкции против 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине. Речь идет о следующих ООО

«Герман логистик сервис»,

«Премиум пакет ГМБХ энд Ко. КГ»,

"Торг Инвест Запад",

""Рейнз трейдгруп",

[«Блокриал»,

«Укрвикбуд»,

«Митракорт»,

«Грандмост»,

«Боненторг»,

«Строительная фирма „Ремстроймонтаж“,

«Грино Импекс»,

«Прайм Трейдент»,

"Клайд-Индастри",

«Ареома»,

«Бизнестрек»,

«Альфагалактика»,

"Баритренд"

"Леннокс трейдинг".

Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования - говорится в указе президента.

Напомним

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк заявил , что послы ЕС утвердили новый механизм санкций, направленный против гибридных действий России.