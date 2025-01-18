Зеленський відреагував на удари рф по Києву та Запоріжжю: показав наслідки

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф на Київ і Запоріжжя, показавши відео наслідків ворожого удару, пише УНН.

Деталі

"Під ранок ворог здійснив удар балістикою по центру Києва. Є падіння уламків. Відомо про чотирьох загиблих і трьох поранених. Мої співчуття рідним та близьким. Пошкоджені житлові будинки, станція метро, магазини, кав’ярні та цивільна інфраструктура. Всі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Під ударом було Запоріжжя. Відомо про десять постраждалих, інші люди можуть бути під завалами. Зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло багатьох людей, крамниці. Рятувальна операція триває досі", - написав Зеленський у соцмережах.

Як наголосив Президент, "усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари". "Ми можемо зробити це тільки в єдності з усім світом", - підкреслив Зеленський.

росія атакувала Україну 39 безпілотниками та 4 балістичними ракетами: збито 24 дрони та дві ракети