Зеленский отреагировал на ракетные удары рф по Киеву и Запорожью: показал последствия
Киев • УНН
В результате утренней атаки на Киев погибли 4 человека, еще 3 ранены. В Запорожье пострадали 10 человек, повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Киев и Запорожье, показав видео последствий вражеского удара, пишет УНН.
Детали
«Под утро враг совершил удар баллистикой по центру Киева. Есть падение обломков. Известно о четырех погибших и трех раненых. Мои соболезнования родным и близким. Повреждены жилые дома, станция метро, магазины, кафе и гражданская инфраструктура. Все службы продолжают ликвидировать последствия обстрела. Под ударом было Запорожье. Известно о десяти пострадавших, другие люди могут быть под завалами. Разрушена инфраструктура, повреждено жилье многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается до сих пор», - написал Зеленский в соцсетях.
Как подчеркнул Президент, «все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не меньше, чем эти удары». «Мы можем сделать это только в единстве со всем миром», - подчеркнул Зеленский.
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