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Зеленский отреагировал на ракетные удары рф по Киеву и Запорожью: показал последствия

Зеленский отреагировал на ракетные удары рф по Киеву и Запорожью: показал последствия

Киев  •  УНН

 • 1755 просмотра

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В результате утренней атаки на Киев погибли 4 человека, еще 3 ранены. В Запорожье пострадали 10 человек, повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Киев и Запорожье, показав видео последствий вражеского удара, пишет УНН.

Детали

«Под утро враг совершил удар баллистикой по центру Киева. Есть падение обломков. Известно о четырех погибших и трех раненых. Мои соболезнования родным и близким. Повреждены жилые дома, станция метро, магазины, кафе и гражданская инфраструктура. Все службы продолжают ликвидировать последствия обстрела. Под ударом было Запорожье. Известно о десяти пострадавших, другие люди могут быть под завалами. Разрушена инфраструктура, повреждено жилье многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается до сих пор», - написал Зеленский в соцсетях.

Как подчеркнул Президент, «все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не меньше, чем эти удары». «Мы можем сделать это только в единстве со всем миром», - подчеркнул Зеленский.

россия атаковала Украину 39 беспилотниками и и 4 баллистическими ракетами: сбиты 24 дрона и две ракеты18.01.25, 09:19 • 13855 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаКиев
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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zaporozheЗапорожье
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