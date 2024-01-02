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Зеленський: Україна збила більшість запущених рф ракет, майже 60 - у районі Києва

Зеленський: Україна збила більшість запущених рф ракет, майже 60 - у районі Києва

Київ • УНН

 • 39807 перегляди

Зеленський заявив, що Україна збила близько 70 з майже 100 російських ракет

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення після чергової масованої атаки росії на Україну, повідомивши, що російські війська застосували майже сто ракет, близько 70 з яких збито, при чому майже 60 з них - у районі Києва, передає УНН.

2 січня 24-го року – і знову удар російських нелюдів. Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків

- повідомив Зеленський у соцмережах.

Він вказав, що, на жаль, є загиблі.

"Багато постраждалих, усім надається необхідна допомога", - вказав Глава держави.

"Петріоти", "айріси", "насамси" – кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя росія відповідатиме. Слава Україні!" - наголосив Президент.

Масована атака рф на Україну: ПС ЗСУ підтвердили знищення 72 ракет02.01.24, 11:59 • 78826 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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