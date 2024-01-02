Зеленський: Україна збила більшість запущених рф ракет, майже 60 - у районі Києва

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення після чергової масованої атаки росії на Україну, повідомивши, що російські війська застосували майже сто ракет, близько 70 з яких збито, при чому майже 60 з них - у районі Києва, передає УНН.

2 січня 24-го року – і знову удар російських нелюдів. Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 – у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків