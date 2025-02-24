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15 березня, 19:03 • 127637 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186431 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150222 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140740 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118476 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108464 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський: путін не подарує нам цей мир

Зеленський: путін не подарує нам цей мир

Київ • УНН

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Президент України заявив, що мир з росією неможливо отримати як подарунок чи поступку від путіна. За словами Зеленського, мир можна здобути лише силою, мудрістю та єдністю.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мир не можна отримати як подарунок чи поступку від російського диктатора володимира путіна. Про це він наголосив на саміті "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі 

"путін не подарує нам цей мир. Не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю, нашою з вами співпрацею", - заявив Зеленський.

Зеленський: Україна, Європа та США мають разом вести перемовини з росією24.02.25, 11:30 • 21520 переглядiв

Доповнення

Нещодавно головні дипломати США та росії зустрілися в Саудівській Аравії для переговорів, спрямованих на припинення війни москви проти України, з яких було виключено Київ та його європейських партнерів.

Голова дипломатії ЄС заявила, що можна обговорювати з путіним "все, що хочете", але "якщо справа стосується Європи чи України, то Україна та Європа також мають погодитись на цю угоду".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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