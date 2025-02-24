Зеленський: путін не подарує нам цей мир

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мир не можна отримати як подарунок чи поступку від російського диктатора володимира путіна. Про це він наголосив на саміті "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

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"путін не подарує нам цей мир. Не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю, нашою з вами співпрацею", - заявив Зеленський.

Зеленський: Україна, Європа та США мають разом вести перемовини з росією

Доповнення

Нещодавно головні дипломати США та росії зустрілися в Саудівській Аравії для переговорів, спрямованих на припинення війни москви проти України, з яких було виключено Київ та його європейських партнерів.

Голова дипломатії ЄС заявила, що можна обговорювати з путіним "все, що хочете", але "якщо справа стосується Європи чи України, то Україна та Європа також мають погодитись на цю угоду".