Зеленский: путин не подарит нам этот мир

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мир нельзя получить как подарок или уступку от российского диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил на саммите «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

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«Путин не подарит нам этот мир. Не отдаст его в обмен на что-то. Мы должны получить мир силой, мудростью и единством, нашим с вами сотрудничеством», - заявил Зеленский.

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