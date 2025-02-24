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Зеленский: путин не подарит нам этот мир

Зеленский: путин не подарит нам этот мир

Киев  •  УНН

 • 12313 просмотра

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Президент Украины заявил, что мир с Россией невозможно получить как подарок или уступку от Путина. По словам Зеленского, мир можно получить только силой, мудростью и единством.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мир нельзя получить как подарок или уступку от российского диктатора Владимира Путина. Об этом он заявил на саммите «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

Детали 

«Путин не подарит нам этот мир. Не отдаст его в обмен на что-то. Мы должны получить мир силой, мудростью и единством, нашим с вами сотрудничеством», - заявил Зеленский.

Зеленский: Украина, Европа и США должны вместе вести переговоры с россией24.02.25, 11:30 • 11281 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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