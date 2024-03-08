Зеленський прибув до Туреччини - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Зеленський прибув на зустріч з президентом Туреччини Ердоганом, щоб обговорити розширення Чорноморської зернової ініціативи.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула, щоб зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН.
"Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула...", - йдеться у повідомленні Yenisöz Gazetesi у Twitter.
Інформацію про прибуття Зеленського до Туреччини також підтвердив телеканал FREEДОМ.
"Разом із президентом України приїхав і міністр оборони Рустем Умеров", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Як повідомили в ОП, 8 березня 2024 року Президент України відвідає Туреччину. Під час візиту Володимир Зеленський зустрінеться із Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою.
Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проектів в оборонно-промисловій сфері.
Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України. Також зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.