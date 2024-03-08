Зеленский прибыл в Турцию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул...", - говорится в сообщении Yenisöz Gazetesi в Twitter.

Информацию о прибытии Зеленского в Турцию также подтвердил телеканал FREEДОМ.

"Вместе с президентом Украины приехал и министр обороны Рустем Умеров", – говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщили в ОП, 8 марта 2024 года Президент Украины посетит Турцию. Во время визита Владимир Зеленский встретится с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленников и политзаключенных, которые содержатся российским государством.

Отдельное внимание во время визита будет уделено совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.

Владимир Зеленский посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины. Также встретится с представителями турецких оборонных компаний.