Зеленський про підсумки саміту "Україна – Північна Європа": говорили про посилення ППО та НАТО
Київ • УНН
Під час четвертого саміту "Україна – Північна Європа" в Ісландії обговорили посилення ППО та системи Patriot. Також розглянули питання членства України в НАТО та спільну позицію щодо миру.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час четвертого саміту "Україна – Північна Європа" говорив з партнерами про посилення ППО та членство країни в НАТО, передає УНН.
Ми говорили про посилення ППО, а саме про Patriot, про способи запросити Україну до НАТО, про спільну позицію, аби мир не мав альтернативи
Нагадаємо
Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Ісландії для участі саміті Україна – Північна Європа.