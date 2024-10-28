Зеленский об итогах саммита «Украина - Северная Европа»: говорили об усилении ПВО и НАТО
Киев • УНН
Во время четвертого саммита «Украина - Северная Европа» в Исландии обсудили усиление ПВО и системы Patriot. Также рассмотрели вопрос членства Украины в НАТО и общую позицию по миру.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время четвертого саммита «Украина - Северная Европа» говорил с партнерами об усилении ПВО и членстве страны в НАТО, передает УНН.
Мы говорили об усилении ПВО, а именно о Patriot, о способах пригласить Украину в НАТО, о совместной позиции, чтобы мир не имел альтернативы
Напомним,
Сегодня, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Исландию для участия саммите Украина - Северная Европа.