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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский об итогах саммита «Украина - Северная Европа»: говорили об усилении ПВО и НАТО

Зеленский об итогах саммита «Украина - Северная Европа»: говорили об усилении ПВО и НАТО

Киев  •  УНН

19:18 • 1338 просмотра

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Во время четвертого саммита «Украина - Северная Европа» в Исландии обсудили усиление ПВО и системы Patriot. Также рассмотрели вопрос членства Украины в НАТО и общую позицию по миру.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время четвертого саммита «Украина - Северная Европа» говорил с партнерами об усилении ПВО и членстве страны в НАТО, передает УНН.

Мы говорили об усилении ПВО, а именно о Patriot, о способах пригласить Украину в НАТО, о совместной позиции, чтобы мир не имел альтернативы

- сказал Зеленский.

Напомним,

Сегодня, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Исландию для участия саммите Украина - Северная Европа. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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islandiiaИсландия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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