Зеленський повідомив про знищення херсонської ОДА російськими авіабомбами

Будівлю обласної державної адміністрації у Херсоні повністю зруйновано внаслідок авіаударів з боку росії. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що атаки були цілеспрямованими та не мали військового сенсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Глави держави.

За словами Зеленського, двома ударами авіабомб повністю зруйнована обласна державна адміністрація. На думку Президента України, ця атака рф не мала жодного військового сенсу.

Президент України також наголосив на необхідності міжнародної реакції на агресію росіян.

Потрібна сила, щоб примусити їх перестати руйнувати і вбивати. І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує