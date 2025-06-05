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Зеленський повідомив про знищення херсонської ОДА російськими авіабомбами

Київ • УНН

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російські війська повністю знищили будівлю Херсонської ОДА авіаударами. Президент Зеленський наголосив, що це був цілеспрямований акт агресії, який не мав військового сенсу.

Зеленський повідомив про знищення херсонської ОДА російськими авіабомбами

Будівлю обласної державної адміністрації у Херсоні повністю зруйновано внаслідок авіаударів з боку росії. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що атаки були цілеспрямованими та не мали військового сенсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Глави держави.

Деталі

За словами Зеленського, двома ударами авіабомб повністю зруйнована обласна державна адміністрація. На думку Президента України, ця атака рф не мала жодного військового сенсу.

Херсон. Будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти 

– написав Зеленський.

Президент України також наголосив на необхідності міжнародної реакції на агресію росіян.

Потрібна сила, щоб примусити їх перестати руйнувати і вбивати. І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує

 – зазначив він.

Глава держави також подякував усім партнерам України за підтримку.

Дякую всім у світі, хто допомагає це змінити й наблизити досягнення реальної безпеки для наших людей

 – додав Президент Украіни.

Нагадаємо

5 червня російські війська завдали удару по центру Херсона, внаслідок чого було зруйновано будівлю Херсонської ОДА. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Війна
Володимир Зеленський
Україна
Херсон
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