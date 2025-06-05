Зеленский сообщил об уничтожении херсонской ОГА российскими авиабомбами

Здание областной государственной администрации в Херсоне полностью разрушено в результате авиаударов со стороны россии. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атаки были целенаправленными и не имели военного смысла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Главы государства.

По словам Зеленского, двумя ударами авиабомб полностью разрушена областная государственная администрация. По мнению Президента Украины, эта атака рф не имела никакого военного смысла.

Президент Украины также подчеркнул необходимость международной реакции на агрессию россиян.

Нужна сила, чтобы заставить их перестать разрушать и убивать. И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет