Зеленский сообщил об уничтожении херсонской ОГА российскими авиабомбами
Киев • УНН
российские войска полностью уничтожили здание Херсонской ОГА авиаударами. Президент Зеленский подчеркнул, что это был целенаправленный акт агрессии, который не имел военного смысла.
Здание областной государственной администрации в Херсоне полностью разрушено в результате авиаударов со стороны россии. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атаки были целенаправленными и не имели военного смысла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Главы государства.
Детали
По словам Зеленского, двумя ударами авиабомб полностью разрушена областная государственная администрация. По мнению Президента Украины, эта атака рф не имела никакого военного смысла.
Херсон. Здание областной государственной администрации. Российские военные ее полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целенаправленные удары, не случайные. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Абсолютно больные существа
Президент Украины также подчеркнул необходимость международной реакции на агрессию россиян.
Нужна сила, чтобы заставить их перестать разрушать и убивать. И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет
Глава государства также поблагодарил всех партнеров Украины за поддержку.
Спасибо всем в мире, кто помогает это изменить и приблизить достижение реальной безопасности для наших людей
Напомним
5 июня российские войска нанесли удар по центру Херсона, в результате чего было разрушено здание Херсонской ОГА. Информация о пострадавших уточняется.