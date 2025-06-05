Зеленский сообщил об уничтожении херсонской ОГА российскими авиабомбами

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время
Эксклюзив
14:42 • 6308 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
14:25 • 15325 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
12:51 • 22552 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
11:49 • 34523 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

11:02 • 39630 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
5 июня, 08:39 • 76721 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

5 июня, 08:35 • 57693 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

5 июня, 06:46 • 47104 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 66964 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 96232 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
46%
751мм
Популярные новости

Рада переименовала 328 населенных пунктов в рамках дерусификации

5 июня, 08:48 • 11110 просмотра

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

5 июня, 08:57 • 50277 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 61867 просмотра

Украина отреагировала на решение Польши относительно “геноцида ОУН и УПА": противоречит добрососедству

11:48 • 3066 просмотра

"Это не только пряники": Сенат США готовит сокрушительные санкции против россии из-за действий путина в Украине

13:20 • 31026 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 98750 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 111347 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 171161 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 211621 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 325796 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Джо Байден

Линдси Грэм

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Германия

Белый дом

Польша

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 62572 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 54959 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 100598 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 325796 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 168844 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Хранитель

Микоян МиГ-29

T-72

Financial Times

Зеленский сообщил об уничтожении херсонской ОГА российскими авиабомбами

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

российские войска полностью уничтожили здание Херсонской ОГА авиаударами. Президент Зеленский подчеркнул, что это был целенаправленный акт агрессии, который не имел военного смысла.

Зеленский сообщил об уничтожении херсонской ОГА российскими авиабомбами

Здание областной государственной администрации в Херсоне полностью разрушено в результате авиаударов со стороны россии. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атаки были целенаправленными и не имели военного смысла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Главы государства.

Детали

По словам Зеленского, двумя ударами авиабомб полностью разрушена областная государственная администрация. По мнению Президента Украины, эта атака рф не имела никакого военного смысла.

Херсон. Здание областной государственной администрации. Российские военные ее полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целенаправленные удары, не случайные. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Абсолютно больные существа 

– написал Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул необходимость международной реакции на агрессию россиян.

Нужна сила, чтобы заставить их перестать разрушать и убивать. И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет

 – отметил он.

Глава государства также поблагодарил всех партнеров Украины за поддержку.

Спасибо всем в мире, кто помогает это изменить и приблизить достижение реальной безопасности для наших людей

 – добавил Президент Украины.

Напомним

5 июня российские войска нанесли удар по центру Херсона, в результате чего было разрушено здание Херсонской ОГА. Информация о пострадавших уточняется.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
Владимир Зеленский
Украина
Херсон
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9