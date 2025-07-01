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Зеленський: Потрібен відповідний темп санкцій - триває робота з партнерами

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення співпраці з партнерами щодо нових санкцій проти росії. Метою є синхронізований міжнародний тиск для протидії затягуванню війни.

Зеленський: Потрібен відповідний темп санкцій - триває робота з партнерами

Україна посилює співпрацю з партнерами щодо нових санкцій проти росії. Міжнародний тиск має бути синхронізованим і безперервним, аби протидіяти затягуванню війни з боку кремля. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

За його словами, Україна продовжить роботу з партнерами щодо санкцій.

Це дуже важливо. Вже фактично пів року путін вкрав у дипломатії – іще пів року на додачу до всього часу цієї війни. Тиск потрібен. Триває робота щодо нових санкцій

- зазначив глава держави.

Він подякував США, Євросоюзу та країнахм G7, "хто готує нові санкційні кроки".

"Будуть і рішення щодо синхронізації всіх санкцій: українських – в інших юрисдикціях і санкцій партнерів – у рішеннях РНБО. Потрібен відповідний темп, і сьогодні були визначені конкретні завдання щодо тематики санкцій", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Європейський Союз сьогодні офіційно продовжив секторальні санкції проти росії.

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з пакетами ЄС проти рф та Ірану30.06.25, 22:36 • 622 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Європейський Союз
Володимир Зеленський
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Україна
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