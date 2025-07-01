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Зеленский: Нужен соответствующий темп санкций - продолжается работа с партнерами

Киев • УНН

 • 119 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении сотрудничества с партнерами в отношении новых санкций против России. Целью является синхронизированное международное давление для противодействия затягиванию войны.

Зеленский: Нужен соответствующий темп санкций - продолжается работа с партнерами

Украина усиливает сотрудничество с партнерами по новым санкциям против России. Международное давление должно быть синхронизированным и непрерывным, чтобы противодействовать затягиванию войны со стороны Кремля. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

По его словам, Украина продолжит работу с партнерами по санкциям.

Это очень важно. Уже фактически полгода Путин украл у дипломатии – еще полгода вдобавок ко всему времени этой войны. Давление нужно. Продолжается работа по новым санкциям

- отметил глава государства.

Он поблагодарил США, Евросоюз и страны G7, "кто готовит новые санкционные шаги".

"Будут и решения по синхронизации всех санкций: украинских – в других юрисдикциях и санкций партнеров – в решениях СНБО. Нужен соответствующий темп, и сегодня были определены конкретные задачи по тематике санкций", - сказал Зеленский.

Напомним

Европейский Союз сегодня официально продлил секторальные санкции против России.

Зеленский подписал указы о синхронизации санкций с пакетами ЕС против рф и Ирана30.06.25, 22:36 • 607 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Европейский Союз
Владимир Зеленский
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Украина
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