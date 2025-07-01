Зеленский: Нужен соответствующий темп санкций - продолжается работа с партнерами
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении сотрудничества с партнерами в отношении новых санкций против России. Целью является синхронизированное международное давление для противодействия затягиванию войны.
Украина усиливает сотрудничество с партнерами по новым санкциям против России. Международное давление должно быть синхронизированным и непрерывным, чтобы противодействовать затягиванию войны со стороны Кремля. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
По его словам, Украина продолжит работу с партнерами по санкциям.
Это очень важно. Уже фактически полгода Путин украл у дипломатии – еще полгода вдобавок ко всему времени этой войны. Давление нужно. Продолжается работа по новым санкциям
Он поблагодарил США, Евросоюз и страны G7, "кто готовит новые санкционные шаги".
"Будут и решения по синхронизации всех санкций: украинских – в других юрисдикциях и санкций партнеров – в решениях СНБО. Нужен соответствующий темп, и сегодня были определены конкретные задачи по тематике санкций", - сказал Зеленский.
Напомним
Европейский Союз сегодня официально продлил секторальные санкции против России.
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