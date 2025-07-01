Зеленский: Нужен соответствующий темп санкций - продолжается работа с партнерами

Украина усиливает сотрудничество с партнерами по новым санкциям против России. Международное давление должно быть синхронизированным и непрерывным, чтобы противодействовать затягиванию войны со стороны Кремля. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

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По его словам, Украина продолжит работу с партнерами по санкциям.

Это очень важно. Уже фактически полгода Путин украл у дипломатии – еще полгода вдобавок ко всему времени этой войны. Давление нужно. Продолжается работа по новым санкциям - отметил глава государства.

Он поблагодарил США, Евросоюз и страны G7, "кто готовит новые санкционные шаги".

"Будут и решения по синхронизации всех санкций: украинских – в других юрисдикциях и санкций партнеров – в решениях СНБО. Нужен соответствующий темп, и сегодня были определены конкретные задачи по тематике санкций", - сказал Зеленский.

Напомним

Европейский Союз сегодня официально продлил секторальные санкции против России.

Зеленский подписал указы о синхронизации санкций с пакетами ЕС против рф и Ирана