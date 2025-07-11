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Зеленський попередив урядовців: за невиконання домовленостей будуть "кадрові висновки"

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Президент Зеленський заявив про роботу над новими домовленостями щодо зброї та ППО, наголосивши на швидкій реалізації. Він очікує детальних звітів від урядовців, попередивши про персональні кадрові висновки за провали.

Зеленський попередив урядовців: за невиконання домовленостей будуть "кадрові висновки"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над новими домовленостями із партнерами щодо постачання зброї та посилення ППО, але наголосив: кожна угода має бути реалізована якнайшвидше. Глава держави очікує детальні звіти від урядовців щодо виконання всіх обіцянок і попередив - за провали будуть персональні кадрові рішення.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що Україна працює над новими домовленостями щодо постачань зброї та над більшим її виробництвом в Україні.

Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет

- написав він

Зеленський додав, що очікує "детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з нашими партнерами, по кожному результату, який ми очікували: що досягнуто і що досі на виконанні".

"Висновки будуть – персональні кадрові висновки. Слава Україні!", - підсумував він. 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження роботи з американською стороною на військовому рівні наступного тижня, підтвердивши візит спецпредставника президента США Кіта Келлога. Також готуються нові європейські оборонні пакети та очікуються сильні кроки щодо санкцій проти росії. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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