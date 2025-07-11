Зеленський попередив урядовців: за невиконання домовленостей будуть "кадрові висновки"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над новими домовленостями із партнерами щодо постачання зброї та посилення ППО, але наголосив: кожна угода має бути реалізована якнайшвидше. Глава держави очікує детальні звіти від урядовців щодо виконання всіх обіцянок і попередив - за провали будуть персональні кадрові рішення.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що Україна працює над новими домовленостями щодо постачань зброї та над більшим її виробництвом в Україні.

Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет - написав він

Зеленський додав, що очікує "детальних звітів від урядовців, від команди Офісу по кожній домовленості з нашими партнерами, по кожному результату, який ми очікували: що досягнуто і що досі на виконанні".

"Висновки будуть – персональні кадрові висновки. Слава Україні!", - підсумував він.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження роботи з американською стороною на військовому рівні наступного тижня, підтвердивши візит спецпредставника президента США Кіта Келлога. Також готуються нові європейські оборонні пакети та очікуються сильні кроки щодо санкцій проти росії.