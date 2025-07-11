Зеленский предупредил чиновников: за невыполнение договоренностей будут «кадровые выводы»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над новыми договоренностями с партнерами по поставкам оружия и усилению ПВО, но подчеркнул: каждое соглашение должно быть реализовано как можно быстрее. Глава государства ожидает детальных отчетов от чиновников по выполнению всех обещаний и предупредил - за провалы будут персональные кадровые решения.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что Украина работает над новыми договоренностями по поставкам оружия и над большим его производством в Украине.

Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы реально ощущалось, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет - написал он

Зеленский добавил, что ожидает "детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с нашими партнерами, по каждому результату, который мы ожидали: что достигнуто и что до сих пор в процессе выполнения".

"Выводы будут – персональные кадровые выводы. Слава Украине!", - подытожил он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении работы с американской стороной на военном уровне на следующей неделе, подтвердив визит спецпредставителя президента США Кита Келлога. Также готовятся новые европейские оборонные пакеты и ожидаются сильные шаги по санкциям против России.