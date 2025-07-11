Зеленский предупредил чиновников: за невыполнение договоренностей будут «кадровые выводы»
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о работе над новыми договоренностями по оружию и ПВО, подчеркнув быструю реализацию. Он ожидает детальных отчетов от чиновников, предупредив о персональных кадровых выводах за провалы.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над новыми договоренностями с партнерами по поставкам оружия и усилению ПВО, но подчеркнул: каждое соглашение должно быть реализовано как можно быстрее. Глава государства ожидает детальных отчетов от чиновников по выполнению всех обещаний и предупредил - за провалы будут персональные кадровые решения.
Об этом Зеленский написал в своем Telegram, передает УНН.
Детали
Зеленский подчеркнул, что Украина работает над новыми договоренностями по поставкам оружия и над большим его производством в Украине.
Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы реально ощущалось, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет
Зеленский добавил, что ожидает "детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с нашими партнерами, по каждому результату, который мы ожидали: что достигнуто и что до сих пор в процессе выполнения".
"Выводы будут – персональные кадровые выводы. Слава Украине!", - подытожил он.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении работы с американской стороной на военном уровне на следующей неделе, подтвердив визит спецпредставителя президента США Кита Келлога. Также готовятся новые европейские оборонные пакеты и ожидаются сильные шаги по санкциям против России.