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Зеленський підписав закон про Сили безпілотних систем

Зеленський підписав закон про Сили безпілотних систем

Київ • УНН

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Президент України підписав законопроєкт №11507 про включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ. Це доповнює існуючий список, до якого входять Сили спецоперацій, територіальної оборони, логістики та інші.

У понеділок, 16 вересня, президент України Володимир зеленський підписав законопроєкт №11507 який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України - Сили безпілотних систем. Про це пише УНН з посиланням на  картку законопроєкту.

Деталі

16.09.2024 - Повернуто з підписом від Президента України

- вказано у статуті документа. 

Доповнення

Законопроєкт доповнює список окремих родів Сил оборони позицією Сили безпілотних систем. Наразі у складі окремих військ ЗСУ є Сили спеціальних операцій,, Сили територіальної оборони, Сили логістики, Сили підтримки, Медичні сил

Нагадаємо

В червні Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил".

7 травня Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Міністр оборони Рустем Умєров призначив полковника Вадима Сухаревського командувачем Сил безпілотних систем.

У вересні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11507, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України - Сили безпілотних систем.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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