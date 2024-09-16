Зеленський підписав закон про Сили безпілотних систем
Київ • УНН
Президент України підписав законопроєкт №11507 про включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ. Це доповнює існуючий список, до якого входять Сили спецоперацій, територіальної оборони, логістики та інші.
У понеділок, 16 вересня, президент України Володимир зеленський підписав законопроєкт №11507 який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України - Сили безпілотних систем. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту.
Деталі
16.09.2024 - Повернуто з підписом від Президента України
Доповнення
Законопроєкт доповнює список окремих родів Сил оборони позицією Сили безпілотних систем. Наразі у складі окремих військ ЗСУ є Сили спеціальних операцій,, Сили територіальної оборони, Сили логістики, Сили підтримки, Медичні сил
Нагадаємо
В червні Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил".
7 травня Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Міністр оборони Рустем Умєров призначив полковника Вадима Сухаревського командувачем Сил безпілотних систем.
У вересні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11507, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України - Сили безпілотних систем.