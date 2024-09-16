Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

В понедельник, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11507 который предусматривает включение в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

16.09.2024 - Возвращено с подписью от Президента Украины - указано в уставе документа.

Дополнение

Законопроект дополняет список отдельных родов Сил обороны позицией Силы беспилотных систем. Сейчас в составе отдельных войск ВСУ есть Силы специальных операций, Силы территориальной обороны, Силы логистики, Силы поддержки, Медицинские силы

Напомним,

В июне Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 июня 2024 года «О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил».

7 мая Кабинет Министров поддержал проект указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.

Министр обороны Рустем Умеров назначил полковника Вадима Сухаревского командующим Сил беспилотных систем.

В сентябре Верховная Рада приняла законопроект №11507, который предусматривает включение в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем.