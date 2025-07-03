Зеленський: оскільки путін приймає рішення, потрібна зустріч на рівні лідерів, "якщо ми дійсно хочемо мати мир”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в росії лише володимир путін приймає рішення, тому для того, щоб мати мир, необхідна зустріч на рівні лідерів України та росії. Про це Зеленський сказав під час брифінгу у Копенгагені, передає кореспондент УНН.

Я не впевнений, що у них (Трампа і путіна - ред.) багато спільних ідей, багато спільних тем, адже це різні люди абсолютно. Але, якщо ми говоримо про Україну, то ми одразу підтримували ідею безумовного припинення вогню, яке висував Трамп. Я думаю, що в росії лише путін приймає рішення, тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми дійсно хочемо мати мир - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що завтра, у п'ятницю, або найближчими днями він поговорить з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Він додав, що Україна розраховує на продовження американської підтримки.