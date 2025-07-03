Зеленский: поскольку путин принимает решения, нужна встреча на уровне лидеров, "если мы действительно хотим мира"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения мира необходима встреча на уровне лидеров Украины и россии, поскольку в рф решения принимает только владимир путин. Он также подтвердил разговор с Дональдом Трампом в ближайшие дни.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в россии только Владимир путин принимает решения, поэтому для того, чтобы иметь мир, необходима встреча на уровне лидеров Украины и россии. Об этом Зеленский сказал во время брифинга в Копенгагене, передает корреспондент УНН.
Я не уверен, что у них (Трампа и путина - ред.) много общих идей, много общих тем, ведь это разные люди абсолютно. Но, если мы говорим об Украине, то мы сразу поддерживали идею безусловного прекращения огня, которое выдвигал Трамп. Я думаю, что в России только путин принимает решения, поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы действительно хотим иметь мир
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завтра, в пятницу, или в ближайшие дни он поговорит с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он добавил, что Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки.