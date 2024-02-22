Зеленський опублікував фото з політиками на Банковій "Два роки. Ми всі тут"
Київ • УНН
Президент Зеленський опублікував у Telegram фото своєї команди разом з послами біля Офісу Президента на Банковій у дворічну річницю російського вторгнення, щоб показати, що українські політики продовжують працювати над захистом незалежності.
На офіційному телеграм каналі Володимира Зеленського з’явилось фото зняте на Банкові біля Офісу Президента. На світлині поруч з чинним Президентом команда ОП та іноземні посли, які допомагають Україні у подоланні російської агресії, про це пише УНН.
Два роки. Ми всі тут.
Деталі
Минуло майже два роки від повномасштабного вторгнення росії в Україну, а українські політики залишаються й працюють для захисту незалежності нашої держави.
Напередодні російського вторгнення у 2022 році, аби заспокоїти своїх громадян Володимир Зеленський записав на тому ж місці у дворі на Банковій відеоролик із тодішнім головою офісу Президента, прем’єр-міністром і радником офісу Президента. Він запевнив, що військові й політики захищатимуть українську державу й її незалежність.
Ми тут. Ми у Києві. Ми захищаємо Україну.
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