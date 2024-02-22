Зеленский опубликовал фото с политиками на Банковой "Два года. Мы все здесь"

На официальном телеграмм канале Владимира Зеленского появилось фото команды ОП с иностранными послами снятое на Банковой возле Офиса Президента, об этом пишет УНН.

Два года. Мы все здесь. - коротко написал Президент под фото с командой.

Детали

Прошло почти два года от полномасштабного вторжения россии в Украину, а украинские политики остаются и работают для защиты независимости нашего государства.

Накануне российского вторжения в 2022 году, чтобы успокоить своих граждан, Владимир Зеленский записал с того же места во дворе Офиса Президента на Банковой видеоролик с тогдашним главой Офиса Президента, премьер-министром и советником Офиса Президента. Он заверил, что военные и политики будут защищать украинское государство и его независимость.

Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину. - заявил Зеленский в 2022 году.

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