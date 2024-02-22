Зеленский опубликовал фото с политиками на Банковой "Два года. Мы все здесь"
Киев • УНН
Президент Зеленский опубликовал в Telegram фото своей команды вместе с послами у Офиса Президента на Банково накануне двухлетней годовщины российского вторжения, чтобы показать, что украинские политики продолжают работать над защитой независимости страны.
На официальном телеграмм канале Владимира Зеленского появилось фото команды ОП с иностранными послами снятое на Банковой возле Офиса Президента, об этом пишет УНН.
Два года. Мы все здесь.
Детали
Прошло почти два года от полномасштабного вторжения россии в Украину, а украинские политики остаются и работают для защиты независимости нашего государства.
Накануне российского вторжения в 2022 году, чтобы успокоить своих граждан, Владимир Зеленский записал с того же места во дворе Офиса Президента на Банковой видеоролик с тогдашним главой Офиса Президента, премьер-министром и советником Офиса Президента. Он заверил, что военные и политики будут защищать украинское государство и его независимость.
Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину.
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Зеленский опубликовал фото с политиками на Банковой "Два года. Мы все здесь"
Президент Зеленский опубликовал в Telegram фото своей команды вместе с послами у Офиса Президента на Банково накануне двухлетней годовщины российского вторжения, чтобы показать, что украинские политики продолжают работать над защитой независимости страны.
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