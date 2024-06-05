Зеленський обговорив з еміром Катару повернення до України насильно вивезених росією дітей
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з Еміром Катару, подякував йому за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, обговорив підготовку до глобального мирного саміту, присвяченого звільненню захоплених українців, і домовився про продовження співпраці щодо повернення дітей, насильно депортованих Росією.
Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні перебуває з робочим візитом у Катарі провів зустріч з Еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram-каналі.
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Президент подякував Еміру за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.
Зеленський підкреслив, що для Києва важлива Підтримка Катаром Української формули.
Розповів про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого стане звільнення полонених і депортованих українців. Дякую за сприяння у поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей. Ми домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі
Нагадаємо
Перша леді України Олена Зеленська Україна розшукує понад 19 тисяч примусово вивезених росією українських дітей. Це лише ті, чиї імена вдалося верифікувати.