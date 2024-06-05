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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение в Украину насильственно вывезенных россией детей

Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение в Украину насильственно вывезенных россией детей

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 18:08  •  401 просмотра

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Президент Зеленский встретился с эмиром Катара, поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудил подготовку к глобальному мирному саммиту, посвященному освобождению захваченных украинцев, и договорился о продолжении сотрудничества по возвращению детей, насильственно депортированных Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня находится с рабочим визитом в Катаре провел встречу с эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

Детали

Президент поблагодарил эмира за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всех ключевых резолюций ООН по осуждению полномасштабной российской агрессии.

Зеленский подчеркнул, что для Киева важна поддержка Катаром украинской формулы. 

Рассказал о подготовке Глобального саммита мира, одной из тем которого станет освобождение пленных и депортированных украинцев. Спасибо за содействие в возвращении в Украину насильственно вывезенных Россией детей. Мы договорились продолжить сотрудничество в этом направлении

- подчеркнул глава государства. 

Напомним

Первая леди Украины Елена Зеленская Украина разыскивает более 19 тысяч принудительно вывезенных Россией украинских детей. Это лишь те, чьи имена удалось верифицировать.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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