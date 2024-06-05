Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение в Украину насильственно вывезенных россией детей

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня находится с рабочим визитом в Катаре провел встречу с эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

Детали

Президент поблагодарил эмира за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всех ключевых резолюций ООН по осуждению полномасштабной российской агрессии.

Зеленский подчеркнул, что для Киева важна поддержка Катаром украинской формулы.

Рассказал о подготовке Глобального саммита мира, одной из тем которого станет освобождение пленных и депортированных украинцев. Спасибо за содействие в возвращении в Украину насильственно вывезенных Россией детей. Мы договорились продолжить сотрудничество в этом направлении - подчеркнул глава государства.

Напомним

Первая леди Украины Елена Зеленская Украина разыскивает более 19 тысяч принудительно вывезенных Россией украинских детей. Это лишь те, чьи имена удалось верифицировать.