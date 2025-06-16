Зеленський обговорив із канцлером Австрії Штокером санкції проти росії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Сторони обговорили посилення санкцій проти росії, економічну співпрацю, збільшення інвестицій та участь австрійських компаній у повоєнній відбудові України. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.

Посилення санкцій проти росії та готовність Австрії до посередницької ролі - основні теми зустрічі з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Ми вдячні Австрії за підтримку, яка була із самого початку російської агресії, за гуманітарну допомогу та передусім – за підтримку наших громадян. Ми цінуємо посередництво в поверненні маленьких українців, яких викрала росія