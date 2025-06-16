Зеленский обсудил с канцлером Австрии Штокером санкции против россии
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с Кристианом Штокером. Обсудили усиление санкций, экономическое сотрудничество и восстановление Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Стороны обсудили усиление санкций против россии, экономическое сотрудничество, увеличение инвестиций и участие австрийских компаний в послевоенном восстановлении Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Усиление санкций против россии и готовность Австрии к посреднической роли - основные темы встречи с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. Мы благодарны Австрии за поддержку, которая была с самого начала российской агрессии, за гуманитарную помощь и прежде всего – за поддержку наших граждан. Мы ценим посредничество в возвращении маленьких украинцев, которых похитила россия
Он отметил, что также отдельно обсудили экономическое сотрудничество, увеличение инвестиций и участие австрийских компаний в послевоенном восстановлении Украины.
Напомним
Украина и Австрия подписали совместное коммюнике о защите и возвращении из рф украинских детей и меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.