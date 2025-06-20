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Зеленський: “готуємо нові домовленості на наступний тиждень щодо інвестицій у виробництво”

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові домовленості з партнерами в НАТО, що стосуються інвестицій у виробництво дронів та снарядів до артилерії, а також дронів-перехоплювачів. Наразі Україна працює над нарощуванням обсягів виробництва.

Зеленський: “готуємо нові домовленості на наступний тиждень щодо інвестицій у виробництво”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові домовленості на наступний тиждень щодо інвестицій у виробництво дронів та снарядів до артилерії. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень – ми разом із партнерами в НАТО. Саме щодо інвестицій у виробництво. Це передусім технології, це передусім дрони та снаряди до артилерії. Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно – видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Йшлося про фронт, а також домовленості щодо постачання зброї. Також Президент доручив збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій в українське виробництво.

Павло Башинський

Павло Башинський

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