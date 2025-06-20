Зеленский: "готовим новые договоренности на следующую неделю по инвестициям в производство"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые договоренности на следующую неделю относительно инвестиций в производство дронов и снарядов для артиллерии. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

Мы готовим новые договоренности на следующую неделю – мы вместе с партнерами в НАТО. Именно по инвестициям в производство. Это прежде всего технологии, это прежде всего дроны и снаряды для артиллерии. Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "шахедов". Несколько наших отечественных предприятий, а соответственно – видов дронов, дают результаты. Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен – это будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Речь шла о фронте, а также договоренности о поставках оружия. Также Президент поручил увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в украинское производство.