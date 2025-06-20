Зеленський провів засідання ставки: обговорили фронт та домовленості щодо постачання зброї

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Йшлося про фронт, а також домовленості щодо постачання зброї. Також Президент доручив збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій в українське виробництво. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні Ставка, була дуже детальна доповідь по фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що також було обговорено всі домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів.

Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво, у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти фізичних та юридичних осіб, які які залучені до розробки та виробництва БПЛА у росії.