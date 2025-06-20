Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и договоренности о поставках оружия
Киев • УНН
Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили ситуацию на фронте, в частности на Сумщине, и договоренности о поставках оружия. Он также поручил активизировать работу с партнерами для привлечения инвестиций в украинское производство оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Речь шла о фронте, а также договоренности по поставкам оружия. Также Президент поручил увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в украинское производство. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня Ставка была очень детальным докладом по фронту. Отдельное внимание – Сумщине, действиям в приграничье. Я благодарен нашим подразделениям за стойкость. У россиян там были разные планы, намерения – абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину
Детали
Он отметил, что также были обсуждены все договоренности по поставкам оружия: контракты, финансы, конкретные обязательства партнеров.
Объем поддержки на этот год – самый большой за все годы полномасштабной войны. Поручил еще увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство, в наше оружие. Мы готовим и новую платформу для таких производств. Это долгосрочная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже принимает участие
Напомним
Президент Владимир Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц, которые вовлечены в разработку и производство БПЛА в России.