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Зеленський затвердив Річну національну програму Україна – НАТО на 2021 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав указ " Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік". Відповідний документ від 11 травня опубліковано на сайті Глави держави, передає УНН.

Зеленський затвердив Річну національну програму Україна – НАТО на 2021 рік

Цитата

“З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, домовленостей, досягнутих за підсумками засідання Комісії Україна — НАТО, та відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю затвердити Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік (додається)”, — йдеться в тексті указу.

Деталі

Також Президент доручив Кабінету Міністрів затвердити у двадцятиденний строк заходи з виконання РНП та показники ефективності виконання РНП на 2021 рік.

Крім того, Зеленський своїм указом постановив забезпечувати регулярне інформування громадськості міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за участю державних органів, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік, органів місцевого самоврядування про хід та результати її виконання.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як йдеться у самій програмі, протидія збройній агресії Російської Федерації проти України, відновлення територіальної цілісності України, а також захист і відновлення прав громадян України, які постраждали від збройного конфлікту та/або перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, є пріоритетними завданнями держави Україна.

Стратегічною метою № 1 значиться досягнення основних критеріїв для набуття повноправного членства в НАТО та ЄС.

Довідково

Річна національна програма під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік є системним документом, який містить опис реформ за відповідними напрямами, визначає їх стратегічну мету, цілі, пріоритетні завдання, необхідні для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Україна вживає заходів для інтенсивної взаємодії з НАТО та державами — членами Альянсу з метою реалізації рішень стосовно євроатлантичних прагнень України, які зафіксовані в Декларації Бухарестського саміту, прийнятій главами держав і урядів, що взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради в Бухаресті 3 квітня 2008 року.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна на наступному саміті НАТО в червні очікує на готовність країн-членів підтримки в питанні надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Глава держави заявляв, що Україна розуміє, що для вступу в НАТО потрібно відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.

Зауважимо, президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що на саміті НАТО в червні цього року планується обговорити дорожню карту, яку Україна повинна виконати на шляху до членства в Альянсі.

Саміт глав держав і урядів 30 держав-членів НАТО відбудеться 14 червня в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Це буде перший саміт НАТО за участю нового президента США Джо Байдена. Остання зустріч лідерів НАТО відбулася в Лондоні в грудні 2019 року.

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