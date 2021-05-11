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Зеленский утвердил Годовую национальную программу Украина - НАТО на 2021 год

Киев • УНН

 • 17924 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год". Соответствующий документ от 11 мая опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Зеленский утвердил Годовую национальную программу Украина - НАТО на 2021 год

Цитата

"С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организации Североатлантического договора, договоренностей, достигнутых по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО, и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год (прилагается)", - говорится в тексте указа.

Детали

Также Президент поручил Кабинету Министров утвердить в двадцатидневный срок меры по выполнению ГНП и показатели эффективности выполнения ГНП на 2021 год.

Кроме того, Зеленский своим указом постановил обеспечить регулярное информирование общественности министерствами, другими центральными органами исполнительной власти с участием государственных органов, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год, органов местного самоуправления о ходе и результатах ее выполнения.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как говорится в самой программе, противодействие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановление территориальной целостности Украины, а также защита и восстановление прав граждан Украины, пострадавших от вооруженного конфликта и/или находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются приоритетными задачами государства Украина.

Стратегической целью № 1 значится достижение основных критериев для получения полноправного членства в НАТО и ЕС.

Справка

Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год является системным документом, который содержит описание реформ по соответствующим направлениям, определяет их стратегическую цель, приоритетные задачи, необходимые для обеспечения эффективной планомерной реализации закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украина в Организации Североатлантического договора.

Украина принимает меры для интенсивного взаимодействия с НАТО и государствами - членами Альянса с целью реализации решений по евроатлантическим стремлениям Украины, которые зафиксированы в Декларации Бухарестского саммита, принятой главами государств и правительств, которые участие в заседании Североатлантического совета в Бухаресте 3 апреля 2008 года.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина на следующем саммите НАТО в июне ожидает готовность стран-членов поддержки в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Глава государства заявил, что Украина понимает, что для вступления в НАТО нужно соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас.

Отметим, президент Польши Дуда сообщил, что на саммите НАТО в июне этого года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить на пути к членству в Альянсе.

Саммит глав государств и правительств 30 государств-членов НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.

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