Зеленський занепокоєний затриманням Саакашвілі – ОП

Цитата

“Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації”, — написав Никифоров.

Деталі

Він повідомив, що Україна звертається до грузинської сторони по роз’яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина.

“Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу”, — додав Никифоров.

Доповнення

Раіше повідомлялося, що до Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

У травні 2019 року Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Раніше

Прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Контекст

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від’їзду з Грузії.

У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.

Що було раніше

Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії каже, що в разі прильоту — політику загрожує в’язниця.

2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер — представник правлячої партії “Грузинська мрія” Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії “Єдиний національний рух”. Її засновником є Саакашвілі.

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.