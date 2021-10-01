Зеленський занепокоєний затриманням Саакашвілі – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський занепокоєний затриманням голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Українські консули працюють над тим, аби надати Саакашвілі усю необхідну допомогу. Про це повідомив речник Глави держави Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
“Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації”, — написав Никифоров.
Деталі
Він повідомив, що Україна звертається до грузинської сторони по роз’яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина.
“Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу”, — додав Никифоров.
Доповнення
Раіше повідомлялося, що до Міністерства закордонних справ запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.
У травні 2019 року Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка та повернув громадянство екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
Раніше
Прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі повідомив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.
Контекст
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав в Батумі, через вісім років після від’їзду з Грузії.
У той же час в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент не перетинав державний кордон країни.
Що було раніше
Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії каже, що в разі прильоту — політику загрожує в’язниця.
2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер — представник правлячої партії “Грузинська мрія” Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії “Єдиний національний рух”. Її засновником є Саакашвілі.
Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.
Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.