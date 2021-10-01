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Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили - ОП

Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили - ОП

Киев  •  УНН

 • 20981 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский обеспокоен задержанием председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Украинские консулы работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили всю необходимую помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации", - написал Никифоров.

Детали

Он сообщил, что Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина.

"Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь", - добавил Никифоров.

Дополнение

Раише сообщалось, что в Министерство иностранных дел приглашено руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В мае 2019 года Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили.

Ранее

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Контекст

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.

Что было ранее

Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власти же Грузии говорят, что в случае прилета — политику грозит тюрьма.

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр — представитель правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии “Единое национальное движение”. Ее основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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