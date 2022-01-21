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Зеленський ввів санкції проти акціонера “Турбоатома”

Зеленський ввів санкції проти акціонера “Турбоатома”

Київ • УНН

 • 38926 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти кіпрської компанії Biscone Limited, міноритарного акціонера АТ “Українські енергетичні машини” (раніше — “Турбоатом”). Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт глави держави.

Деталі

Рішення про введення санкцій щодо Biscone Limited прийняла Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на засіданні 30 грудня 2021 року. Серед обмежень, які наклали на кіпрську компанію блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинка виконання економічних і фінансових зобов’язань. Санкції введені строком на 3 роки.

Компанії Biscone Limited належить 5,9% акцій “українських енергетичних машин”. Її фактичним власником є російський мільярдер Олексій Мордашов, який перебуває під санкціями з 2016 року.

Навесні минулого року “Українські енергетичні машини” звинуватили Biscone Limited у створенні загрози для діяльності підприємства та його існування.

Перейменування “Турбоатому” на “Українські енергетичні машини” відбулося у вересні минулого року. Зміна назви пройшла в рамках приєднання до підприємства заводу “Електроважмаш”.

“Українські енергетичні машини” спеціалізуються на виробництві турбін для теплових та атомних електростанцій, парогазових установок та іншого енергетичного обладнання. Знаходиться у Харкові. Входить до числа підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.

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