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Зеленський провів нараду щодо Донбасу на тлі розведення військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі, присвяченій питанням безпеки та оборони. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця Зеленського Юлія Мендель, передає УНН.

Зеленський провів нараду щодо Донбасу на тлі розведення військ

“Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі, присвяченій питанням безпеки та оборони. На заході були присутні начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, помічник Президента Андрій Єрмак та інші”, — написала Мендель.

Зазначається, що учасники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема в районі населених пунктів Золоте та Петрівське, де заплановане розведення військ.

“Глава держави наголосив, що питання безпеки українців, а особливо населення у зоні розведення, і досягнення стійкого миру на сході країни є пріоритетними для нього”, — йдеться у повідомленні.

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“Очікується, що наступного тижня представники влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує. Також на зустрічі обговорили будівництво мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян”, — додається у повідомленні.

“Окремо було приділено увагу питанням соціального забезпечення учасників бойових дій. Президент запевнив, що жодні пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не скасовуватимуть. У державному бюджеті на наступний рік має бути передбачене фінансування соціального забезпечення військовослужбовців”, — резюмувала речниця Зеленського.

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Як писав УНН раніше, члени тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі і представники окупованих районів Донецької та Луганської областей узгодили формулу Штайнмайера. Про це повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік.

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