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У Міноборони дали роз'яснення щодо розведення військ: що необхідно знати

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Процес розведення військ на окремих ділянках лінії бойового зіткнення має на меті зберегти життя і здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України та запобігти загрозам для мирного населення, яке проживає у прифронтовій зоні. Про це йдеться у роз'ясненні, яке оприлюднила пресслужба Міноборони, передає УНН.

У Міноборони дали роз'яснення щодо розведення військ: що необхідно знати

У роз'ясненні відзначено, що розведення військ передусім це дозволить створити ділянки безпеки для роботи міжнародних гуманітарних і безпекових організацій, а також дасть змогу провести розмінування територій. Відтак, умови проживання місцевих мешканців значно поліпшаться.

Згадані ділянки мають протяжність близько 3 км (з 410 км загальної лінії розмежування). Збройні Сили України технічно готові до процесу розведення, дотримуючись усіх взятих зобов’язань, та зроблять все можливе, аби запобігти втратам в лавах українських військовослужбовців і захистити людей.

Крім того у Міноборони відповіли на найважливіші питання щодо розведення військ.

Чому відбувається процес розведення? На яких умовах?

Процес розведення військ (сил) реалізується в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей у Мінську: протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року і комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року.

У 2016 році було підписане рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені у домовленостях: у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Наразі проходить його реалізація.

Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування та є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів.

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.

Якщо зазначені умови не виконуються, процес розведення військ припиняється.

Станом на сьогодні у Станиці Луганській завершився перший етап розведення, і триває процес демонтажу інженерних споруд. Щоб на цій ділянці не було переміщення військ, спостерігачі Спостережної моніторингової місії ОБСЄ здійснюють моніторингову діяльність, а процес відведення контролюють представники Спільного центру з питань контролю припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Наступними ділянками розведення стануть н.п. Золоте та Петрівське.

Що буде із мирним населенням?

Збройні Сили України, для яких забезпечення безпеки та збереження життя громадян є найвищою цінністю, продовжуватимуть надавати допомогу мирному населенню. Зокрема, підрозділи цивільно-військового співробітництва й надалі співпрацюватимуть із місцевою владою в рамках реалізації поточних гуманітарних проектів, аби громадяни України у районах розведення мали предмети першої необхідності для життя.

Окрім цього, матимуть продовження проекти з відновлення інфраструктури.

Якщо інша сторона повернеться на свої позиції?

При плануванні процесу розведення командуванням Збройних Сил України було враховано різні сценарії розвитку подій. Зокрема, у разі, якщо російсько-окупаційні війська ігноруватимуть домовленості і спробують повернутися на раніше займані позиції, українські військовослужбовці діятимуть адекватно.

Питання захисту цивільного населення в районах, де ведуться бойові дії та питання консолідації зусиль щодо надійного захисту мешканців, які проживають впритул до лінії зіткнення є і залишатимуться пріоритетними для українських воїнів. Знаючи ціну та зусилля, які були покладені на утримання кожного метру української землі, військовослужбовці Збройних Сил України залишаються у повній бойової готовності відстоювати територіальну цілісність та суверенітет України. Армія продовжить стояти на захисті суверенітету, даючи змогу дипломатичним шляхом відновити територіальну цілісність України.

Варто також підкреслити передбачене законодавством України право військовослужбовців застосовувати вогневі засоби у разі загрози їх життю та здоров’ю.

Раніше Зеленський заявив, що у Мінську домовились про розведення військ у Петрівському і Золотому.

Згодом спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.

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