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В Минобороны дали разъяснения по разведению войск: что необходимо знать

Киев • УНН

 • 12237 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Процесс разведения войск на отдельных участках линии боевого соприкосновения имеет целью сохранить жизнь и здоровье военнослужащих Вооруженных Сил Украины и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне. Об этом говорится в разъяснении, которое обнародовала пресс-служба Минобороны, передает УНН.

В Минобороны дали разъяснения по разведению войск: что необходимо знать

В разъяснении отмечено, что разведение войск прежде всего это позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных и организаций по вопросам безопасности, а также позволит провести разминирование территорий. Следовательно, условия проживания местных жителей значительно улучшатся.

Упомянутые участки имеют протяженность около 3 км (с 410 км общей линии разграничения). Вооруженные Силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей.

Кроме того, в Минобороны ответили на самые важные вопросы по разведению войск.

Почему происходит процесс разведения? На каких условиях?

Процесс разведения войск (сил) реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске: протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года и комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким которое должно осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.

На сегодня в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели Наблюдательного мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Совместного центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Следующими участками разведения станут н.п. Золотое и Петровское.

Что будет с мирным населением?

Вооруженные Силы Украины, для которых обеспечение безопасности и сохранение жизни граждан являются высшей ценностью, будут продолжать оказывать помощь мирному населению. В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни.

Кроме этого, будут иметь продолжение проекты по восстановлению инфраструктуры.

Если другая сторона вернется на свои позиции?

При планировании процесса разведения командованием Вооруженных Сил Украины были учтены различные сценарии развития событий. В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.

Вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия и вопросы консолидации усилий по надежной защиты жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения есть и будут оставаться приоритетными для украинских воинов. Зная цену и усилия, которые были возложены на удержание каждого метра украинской земли, военнослужащие Вооруженных Сил Украины остаются в полной боевой готовности отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины. Армия продолжит стоять на защите суверенитета, позволяя дипломатическим путем восстановить территориальную целостность Украины.

Стоит также подчеркнуть предусмотренное законодательством Украины право военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью.

Ранее Зеленский заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.

Впоследствии спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что восстановление разведения сил и средств в Золотом и Петровском начнется 7 октября.

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