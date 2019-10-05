Зеленский провел совещание по Донбассу на фоне разведения войск

“Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече, посвященной вопросам безопасности и обороны. На мероприятии присутствовали начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник Президента Андрей Ермак и другие”, — написала Мендель.

Отмечается, что участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведения войск.

“Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения и достижения устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него”, — говорится в сообщении.

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“Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станица Луганская, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает. Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан”, — добавляется в сообщении.

“Отдельно было уделено внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Президент заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут. В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих”, — резюмировала пресс-секретарь Зеленского.

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Как писал УНН ранее, члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей согласовали формулу Штайнмайера. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.