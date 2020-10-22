Зеленський про зміни в Кабміні: голови можуть полетіти

Так, Президента спитали щодо чуток в парламенті про те, що скоро відбудеться заміна Кабміну.

"Голови можуть полетіти, це є правда. Але я хочу сказати: не через те, що хтось з депутатів має погані стосунки з тим чи іншим міністром. Я вважаю, що це непрофесійно. Це дитинство, а не серйозна робота депутата ВР. Тому це – плітки. А для того, щоб були фундаментальні плітки, - найближчим часом ми дивимось результат разом з прем’єром. Є оцінююча форма тих чи інших міністрів. І дійсно, когось може не буде", - сказав Зеленський.

Він водночас не назвав жодного прізвища.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський назвав основну характерну відмінність від ситуації з пандемією в Україні та Італії.